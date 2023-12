Incontro in Regione con i lavoratori Marelli. Bonaccini: “Passaggio cruciale”

Tiene ancora banco la questione legata allo stabilimento della Magneti Marelli di Crevalcore. In mattinata, una rappresentanza sindacale dei lavoratori si è recata in regione per incontrare il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore allo Sviluppo economico e al lavoro Vincenzo Colla. L’incontro segue al tavolo di ieri che si è svolto a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy: “Comincio ad essere veramente ottimista e fiducioso – ha detto Bonaccini all’Ansa alla fine dell’incontro –. Si tratta di un momento di aggiornamento importante della situazione, perché siamo in un passaggio cruciale. Da parte nostra – hanno sottolineato Bonaccini e Colla – confermiamo la volontà della Regione Emilia-Romagna di restare al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali in questa vertenza. Il nostro obiettivo non cambia: evitare la cessazione della produzione, salvaguardare il sito produttivo e dare risposte a tutti i lavoratori. Finché non avremo certezza di questi risultati, la nostra attenzione sarà massima. Le proposte di acquisizione che sono in fase di valutazione rappresentano opportunità importanti: prevederebbero investimenti economici rilevanti e coerenti con quanto ci aspettiamo dal punto di vista dell’impatto sociale, risposte necessarie per confermare il livello di professionalità e competenza del sito di Crevalcore”.