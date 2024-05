Suviana, chi sono i superperiti sul campo e a che punto sono le indagini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le indagini sull’esplosione all’interno della centrale di Bargi, sul lago di Suviana, entrano nel vivo. È fissato per il 3 maggio alle 14.30 il conferimento dell’incarico peritale ai quattro ingegneri, professori esperti di meccanica, idraulica, costruzioni e sistemi elettrici chiamati ad aiutare la Procura di Bologna a fare luce su quanto è accaduto il 9 aprile. Il grave incidente è costato la vita a sette persone che stavano facendo un collaudo sotterraneo per riavviare la turbina del gruppo 2 dell’impianto e altri sei lavoratori sono rimasti feriti da uno scoppio e dai crolli conseguenti.

Chi sono i periti della Procura di Bologna?

Gli esperti individuati dal procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, e dai pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi, titolari delle indagini sono Carlo Alberto Nucci, professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Bologna, Vincenzo Parenti Castelli, professore emerito e già ordinario di meccanica applicata alle macchine sempre all'Unibo, Enio Paris, anche lui emerito e già docente di idraulica all'Università di Firenze e infine Domenico Pianese, professore di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia all'Università Federico II di Napoli.

I tecnici avranno il delicato compito di rispondere ai quesiti individuati dagli inquirenti per fare luce sulla vicenda. L'obiettivo è quello di accertare dinamica e cause del disastro e le conseguenti eventuali responsabilità penali, in una situazione dove esiste il rischio di modificazione dello stato dei luoghi e degli elementi utili per la ricostruzione degli eventi. Per farlo, si partirà analizzando le scatole nere della centrale, dotata di un sistema ‘Scada’, in grado di registrare praticamente tutto quello che è stato fatto all’interno dell’impianto.

Le indagini ed eventuali indagati

Le indagini sul disastro di Suviana, almeno per il momento, sono ancora a carico di ignoti. La procura ha aperto un fascicolo coordinato dal procuratore capo Giuseppe Amato e dai per i reati di disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. È possibile però che, se le analisi sulle scatole nere dovessero risultare accertamenti irripetibili, come pare probabile, sarà necessario iscrivere nel registro degli indagati i possibili responsabili. Si tratterebbe di un atto dovuto, necessario per consentire alle parti di nominare i loro consulenti e permettere che partecipino agli accertamenti.

I familiari delle vittime, Vincenzo Franchina, Pavel Petronel Tanase, Mario Pisani, Paolo Casiraghi, Adriano Scandellari, Alessandro D'Andrea e Vincenzo Garzillo, potranno partecipare attraverso i propri legali e consulenti di parte, così come i feriti nell'incidente: sei le persone offese individuate tra chi ha riportato lesioni. Anche i sindacati e il Comune di Bologna hanno intenzione di costituirsi, tramite i propri legali, come parti offese.

Gli altri passaggi dell'inchiesta

Nel frattempo, le indagini affidate ad un pool che comprende diverse forze di polizia continueranno in parallelo all'accertamento tecnico. Si procederà con le audizioni di chi può spiegare cosa può essere successo i minuti precedenti all'incidente: l’obiettivo è capire se nei giorni precedenti all’esplosione ci siano stati dei segnali o qualche anomalia. Per poter completare le indagini, inoltre, bisogna risolvere un problema di non poco conto: svuotare la centrale dalle acque. Operazione per la quale ci vogliono circa tre mesi.