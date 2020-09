Cisl attacca: "Ausl nega indennità a operatori, ci mobilitiamo"

L'Ausl di Bologna non riconosce l'indennità "malattie infettive" agli operatori impegnati nell'emergenza Covid e dal sindacato si promette battaglia: "Pronti alla mobilitazione", scrive la Cisl-Fp segnalando il tema.

Dell'indennità si è discusso in occasione di un incontro che si è svolto giovedì, spiega la sigla sindacale, riferendo che l'Ausl non intende riconoscere la maggiorazione "agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 dei pronto soccorso, delle domiciliari e dell'igiene pubblica".

Una decisione che quindi l'Ausl dovrebbe spiegare, scrive la Fp, "a chi in queste ore sta facendo tamponi tutti i giorni, a chi va in casa dei pazienti anziani che necessitano di cure e a chi è in trincea in pronto soccorso". Una situazione da "incredibile ma vero", attacca la sigla di categoria, sottolineando che l'Azienda dimentica i suoi "eroi", come spesso sono stati definiti gli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia. Tra le motivazioni fornite dall'Ausl, così riporta la Fp, c'è la spiegazione che gli operatori citati "intervengono su pazienti di cui non è certa la positività al Covid" e che queste stesse figure "non operano per tutto il turno a contatto con pazienti di accertata positività".

Se ne deduce, secondo il sindacato, che "per l'Ausl sei a rischio solo se lavori per tutto il turno con pazienti di accertata positività al Covid; in tutti gli altri casi è impossibile ammalarsi per l'Ausl?". Ma operatori "che tutti i giorni rischiano la loro salute non possono essere 'liquidati' così", manda a dire la Cisl. Il segretario aziendale della Fp, Michele Vaira, avverte quindi che "siamo pronti ad una mobilitazione sotto via Castiglione", cioè la sede dell'Ausl. (Dire)