People Mover, nuovo indennizzo per disagi subiti nei primi mesi del 2022

Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove tariffe del Marconi Express, è stato aggiornato lo schema di indennizzi per gli utenti in possesso di titoli di viaggio per corsa singola, andata-ritorno, famiglia e gruppi in caso di disagi nel periodo dal primo febbraio al 31 marzo 2022. Come comunica l'azienda in una nota.

Nello specifico, è stato aumentato a 2,50 euro il valore dell’indennizzo singolo per i passeggeri che si trovino a viaggiare sui bus sostitutivi almeno due volte in due giorni diversi in occasione di un fermo del servizio di almeno 4 ore. La richiesta di indennizzo va presentata entro il mese di aprile attraverso un’area dedicata del sito Tper (canale Reclami, selezionando “servizio Marconi Express People Mover” e “tipologia Infrastruttura Stazioni”). La domanda dovrà essere corredata di documenti che dimostrino l’utilizzo del servizio sostitutivo (biglietto timbrato, documentazione bancaria o altro). L’indennizzo sarà liquidato tramite un bonifico bancario a partire dal mese di maggio.

Restano invece invariati gli indennizzi per gli abbonati annuali e mensili. Gli abbonati annuali (lavoratori dell’area aeroportuale, dipendenti dell’aeroporto, forze dell’ordine incluse) riceveranno in automatico una proroga gratuita di un mese del loro abbonamento.

Gli abbonati in possesso di un abbonamento mensile valido nei mesi di febbraio e marzo potranno ricevere un indennizzo pari a un trentesimo del valore del loro abbonamento fino a un massimo di 12 trentesimi, in base al numero di eventi di interruzione superiori alle 4 ore (o maggiori o uguali di 2 ore per almeno 3 eventi consecutivi) verificatisi nel mese oggetto dell’abbonamento. Se, per esempio, un utente nel corso del mese abbia riscontrato due interruzioni del servizio superiori alle 4 ore, l’indennizzo sarà pari al valore del suo abbonamento diviso 30 per 2. Anche per gli abbonati mensili la richiesta di indennizzo va presentata attraverso l’area dedicata del sito Tper entro il mese di aprile.