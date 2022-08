Indipendenza Ucraina: manifestazione in piazza Nettuno

Si chiama "Stand for Freedom" e in piazza Re Enzo, domenica 28 agosto alle ore 16:00, si scende ancora in piazza per ricordare l'indipendenza dell’Ucraina, proclamata il 24 agosto del 1991, quando venne adottato “l’Atto di dichiarazione dell’indipendenza dell’Ucraina”, anche se il distacco definitivo da Mosca fu sancito dal referendum del dicembre 1991.

"La libertà è il valore più grande, sia per l'Ucraina che per l'Italia così come per l'intero mondo democratico. Abbiamo combattuto per la nostra libertà per secoli e per difenderla siamo pronti a tutto scrive la Comunità ucraina di Bologna che ha organizzato l'evento, al quale hanno aderito anche Bologna4Ukraine e Bielorussi a Bologna/Emilia Romagna - invitiamo tutti gli Ucraini e tutti gli amici del nostro incredibile Paese a unirsi a noi in piazza! > Sosteniamo insieme l'Ucraina".

Intanto nel paese l'invasione russa continua a fare morti e distruzione, Nella regione di Zaporizhzhia, almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise dalle bombe e forse altre se ne troveranno sotto le macerie.