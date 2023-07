Riverso a terra in autostrada, poliziotto lo salva

Carmine è un poliziotto del salernitano e stava tornando nella sua terra per qualche di ferie, quando, all'altezza di Bologna, ha notato un'auto ferma al lato della carreggiata e un uomo riverso a terra.

L'agente ha fermato la sua auto per scendere e prestare soccorso: l'uomo era in stato di incoscienza, cianotico in volto e senza battito cardiaco. Lo riferisce Salerno Today.

Carmine, grazie al contatto attivato col personale sanitario, ha praticato un massaggio cardiaco monitorando costantemente i parametri vitali dell'uomo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Così ha ricominciato a respirare autonomamente seppure con qualche difficoltà e Carmine è stato raggiunto dagli infermieri dell'ambulanza che hanno trasportato l'uomo in ospedale.

L'uomo, ora totalmente fuori pericolo, ha voluto incontrare e ringraziare calorosamente Carmine a cui deve la vita. I medici che l'hanno avuto in cura hanno dichiarato che senza l'intervento tempestivo del poliziotto le conseguenze sarebbero state fatali.