Dopo l'infarto torna in città: Gaetano Curreri dimesso dall'ospedale di Ascoli

Lo ha scritto sui social la band che in questi giorni ha informato i fan delle condizioni di salute del cantante

"Gaetano verrà dimesso". Lo ha scritto sui social la band che in questi giorni ha tenuto informati i fan delle condizioni di salute di Gaetano Curreri, colpito da infarto sul palco di San Benedetto del Tronto il 30 luglio e ricoverato in terapia intensiva.

Gaetano Curreri dall'ospedale: "Grazie per l'affetto, tra pochi giorni mi dimettono"

Gli Stadio ringraziano "tutti coloro che ci hanno aiutato e si sono resi disponibili con noi. In primis i medici che lo hanno assistito sul palco, gestendo l’emergenza da veri fenomeni", quindi i medici che hanno assistito Curreri in questi giorni: Non siamo riusciti a rintracciare l’infermiere che si è unito ai soccorsi sul palco, i nostri ringraziamenti vanno anche a lui. Essenziale l'aiuto degli operatori della croce verde e del 118".

E poi un "Grazie di vero cuore a tutta la città di Ascoli per l’accoglienza e il calore che ci avete dimostrato", all'hotele al ristorante: "Grazie a tutti e scusate se abbiamo dimenticato qualcuno, grazie davvero, non lo dimenticheremo mai".