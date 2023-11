Ha un infarto dopo il litigio con l'ex compagna, i poliziotti gli salvano la vita

Un intervento a causa di un litigio che si è trasformato in un'operazione salva vita. È successo martedì sera 7 novembre, in un'abitazione in zona Barca. I poliziotti si erano attivati dopo aver ricevuto una segnalazione per delle urla provenienti dall'appartamento vicino, dove un uomo e una donna stavano discutendo in modo molto acceso.

Motivi di gelosia, come è stato poi appurato dagli agenti intervenuti: la donna, una 50enne, aveva infatti da poco chiuso la relazione con l'uomo, e in quel momento si trovava nell'appartamento di lui perché era preoccupata dal peggiorare delle sue condizioni di salute.

Al termine del controllo la donna ha lasciato l'appartamento. Ma subito dopo la sua partenza, l'uomo è improvvisamente impallidito e ha cominciato a mostrare i segni di un malore, tra cui labbra scure e difficoltà a parlare, prima di accasciarsi a terra. Immediato l'intervento da parte dei poliziotti, che, dopo essersi accorti che il battito cardiaco dell'uomo era diventato impercettibile, hanno cominciato le manovre di rianimazione cardiaca e chiamato il 118 per seguire le indicazioni dell'operatore al telefono. Una prontezza che si è rivelata fondamentale: dopo qualche minuto, infatti, l'uomo ha ripreso a respirare ed è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna.