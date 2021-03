"Siamo pieni di cicatrici e ferite, vi chiediamo di usare la testa": la lettera dell'infermiera di terapia intensiva del Maggiore

"Siamo pieni di cicatrici, abbiamo ferite e smagliature dell’anima, perché ci sono morti pazienti fra le mani più spesso di quanto sia umanamente sopportabile". E' la drammatica situazionie negli ospedali descritta, in una lettera struggente, dall'infermiera della terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna, Laura Berti, e riportata dall'Ordine degli Infermieri di Bologna.

"A noi che abbiamo scelto un lavoro che amiamo, non perché gli altri siano meno importanti, semplicemente perché noi abbiamo amato questo. Perché probabilmente il lavoro che ti piace te lo devi sentire dentro sia che tu cotoni le code agli scoiattoli sia che tu diventi il presidente degli USA. Devi amare ciò che fai - scrive Laura, una lettera che dedica a tuttoil personale che opera negli ospedali - perché siamo pieni di cicatrici, abbiamo ferite e smagliature dell’anima, perché ci sono morti pazienti fra le mani più spesso di quanto sia umanamente sopportabile. Siamo andanti in frantumi talmente tante volte per i nostri pazienti che abbiamo perso che non abbiamo più frammenti da riattaccare, le nostre emozioni e la nostra anima ormai sono composte da polvere di stelle per quante volte ci siamo sentiti andare in pezzi senza avere il tempo di metabolizzare".

"La dedico a noi perché nonostante le urgenze, i mille ricoveri, gli inghippi, i turni infiniti in cui usciamo stanchi e doloranti abbiamo ancora la forza di ridere tutti insieme, perché scherziamo, non per mancanza di rispetto, ma perché sappiamo il potere terapeutico delle risate e, laddove, possibile, cerchiamo di far ridere anche i pazienti.

"Vediamo la paura e sentiamo le voci tremanti dei pazienti quando gli si dice che devono essere intubati"

La dedico a noi che vediamo la paura e sentiamo le voci tremanti dei pazienti quando gli si dice che devono essere intubati, la dedico a noi perché continuiamo a tenerli per mano anche quando li si addormenta per intubarli e farli respirare meglio, la dedico a noi perché andiamo a casa cercando di pensare che ce la sentiremo stringere di nuovo la mano, magari trasferendoli in reparti meno critici ben consapevoli che non possiamo averne la certezza - e indine - nonostante siamo allo stremo continuiamo a dare il meglio che possiamo. La dedico a noi perché faremo ancora video dove cantiamo e balliamo, non perché non ci sia nulla da fare ma proprio perché abbiamo bisogno anche di alleggerirci il peso sulle spalle con qualche cosa di simpatico".

Poi una raccomandazione: "A voi chiediamo solo di usare la testa, di essere responsabili, di aiutarci a uscirne (possibilmente migliori e non peggiori)".

Un'altra esperienza in corsia l'ha raccontata a Bologna Today, Valentina Fortuna, dall'Inghilterra al Sant'Orsola per "aiutare il suo paese. Abbiamo visto i pazienti affetti da Covid aumentare in modo esponenziale e osservavo l'Italia che era in una fase più avanzata rispetto al Regno Unito. Ho visto il vostro lockdown mentre io ero, a mio parere, circondata da una eccessiva leggerezza. Avevo paura che sarebbe successo anche da noi tutto quello che vedevo e alla fine è stato così".