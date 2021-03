Infermiera "pendolare" lontana dai suoi perché positivi al Covid: "Grazie a chi ha donato per aiutare anche noi"

Immacolata lavora al Sant'Orsola e da un po' vive distante dal marito e dal figlio per non entrare in contatto con il virus: "La possibilità dell'alloggio per chi lavora in ospedale è una risorsa preziosa su cui si dovrebbe poter contare anche in futuro"

La differenza fra le prime ondate di Covid e questa terza c'è eccome. Anche nel paese di Immacolata Laurenza, San Benedetto Val di Sambro, ci sono molti più casi di positivi e stavolta sono stati contagiati anche i suoi familiari: per lei che lavora in ospedale come infermiera amministrativa (presso l'ambulatorio oncologico del Sant'Orsola) così è ancora più faticoso. Ed è così che anche Immacolata (così come Valentina e Maria Silvia) può avere accesso a uno degli alloggi ottenuti da Fondazione Sant'Orsola, potendovi pernottare per il tempo utile a superare la crisi.

"Dobbiamo ringraziare le persone che hanno fatto una donazione alla nostra fondazione se abbiamo questa possibilità - dice Immacolata - e sarebbe bello se fosse sempre così o se si prevedesse una sistemazione vicina al nostro posto di lavoro che possa consentirci di fermarsi a Bologna per una o più notti, per poi riprendere a lavorare riposati. Anche pagando una cifra ragionevole. Per il momento siamo a un massimo di 8 notti consentite e per quanto riguarda la mia storia mi serviranno per stare isolata dalla mia famiglia, i cui componenti sono risultati positivi".

Il progetto "Più forti insieme" e gli alloggi gratuiti al personale del policlinico

Grazie alle donazioni devolute al progetto di Fondazione Sant'Orsola neoassunti; per il personale (anche se vaccinato) al lavoro nei Pronto Soccorso, nei reparti Covid-19 o in Radiologia qualora esistano situazioni particolarmente delicate nel proprio domicilio (rischio di contagiare famigliari appartenenti a fasce a rischio, non ancora vaccinati); per il personale, anche se vaccinato, al lavoro in qualsiasi reparto, ma con conviventi positivi da cui non è possibile rimanere adeguatamente isolati all’interno del proprio domicilio viene messo gratuitamente a disposizione un alloggio presso alcune strutture ricettive di Bologna poco distanti dall'ospedale.