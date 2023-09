Fuga degli infermieri, Ara: "Migliorare trasporti da e per la provincia"

Infermieri e insegnanti in fuga da Bologna perché abitare sotto le Due torri è diventato troppo dispendioso? La necessità di arginare questo fenomeno passa anche per una risposta "metropolitana" e la costruzione di una "rete di trasporti adeguata": questo "significa che pensare di abitare a Castel Maggiore o ad Argelato o a Calcara è abitare a Bologna".

Lo afferma l'assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara, partecipando ad una delle iniziative promosse in Fiera nell'ambito di Farete, come riporta la DIre. "Vediamo insegnanti e infermieri, oltre che studenti- è il ragionamento di Ara- che rinunciano a venire a Bologna, come capita anche a Milano, per i costi".

A fronte di ciò, bisogna costruire un sistema per cui "uno si sente a Bologna" anche se prende casa in un altro Comune della provincia, continua l'assessore che, ripensando all'esperienza da presidente del quartiere Navile, aggiunge che stando in zona Corticella "io mi sentivo al centro del sistema metropolitano, non alla periferia di Bologna". Un concetto che "dobbiamo trasmettere anche a chi viene a Bologna", aggiunge Ara.

Poi naturalmente c'è il tema delle tantissime case che finiscono nell'orbita di Airbnb e su questo "bisogna assolutamente prendere dei provvedimenti, è chiaro che il turismo ha sostituito una parte di valore aggiunto che dava la piccola-media impresa però ha creato altri disequilibri", sottolinea Ara. Infine, ricorda l'assessore, c'è la necessità di "liberare e riconvertire" le aree dismesse ed ex militari. Sul caro-casa interviene dallo stesso palco anche Daniele Vacchi, direttore della Fondazione Its Maker: le aziende emiliano-romagnole cercano tecnici e di tecnici non ce ne sono anche perché "non ci sono giovani che possono permettersi di venire a studiare in questa regione".