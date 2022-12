A Bologna gli infermieri di comunità, Donini: " Punto di riferimento vicino alle persone"

Sono 32 gli infermieri di famiglia e comunità - IFEC - che hanno terminato il corso di formazione dell’Azienda USL di Bologna "una delle figure cruciali della nuova sanità territoriale che stiamo costruendo" osserva sui social l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini "l’infermiere di famiglia e comunità ha un compito molto importante, che è quello di promuovere la salute e la prevenzione all’interno delle famiglie, aiutando le persone a risolvere problemi sanitari e sociosanitari e facilitando l’integrazione tra i servizi di cui il paziente ha bisogno: un regista delle cure, o care manager, che aiuterà il lavoro di tutti i professionisti coinvolti".

Per l'assessore quindi si tratta di "un nuovo punto di riferimento vicino alle persone, così come più vicina alle persone è l’assistenza sanitaria che vogliamo dare ai nostri pazienti".

Cosa fa l'IFEC

È in pratica un professionista che opera in ambito territoriale e che monitora la salute dei cittadini. Quindi un riferimento per anziani, pazienti cronici, scuole, Rsa ecc. che si basa sulla conoscenza delle problematiche dei pazienti e che mette in relazione tutti i presidi. L’infermiere di comunità può formare anche i cosiddetti caregiver.