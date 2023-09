Sanità in crisi: "Infermieri in fuga", Fdi chiede case per studenti, Pd firma proposta di legge

Tra emergenza affitti e carovita, lo stipendio di un infermiere non è più sufficiente per vivere a Bologna". Antonella Rodigliano, segretaria regionale del Nursind Emilia-Romagna e coordinatrice del sindacato a Bologna, spiega così la "fuga" degli infermieri dalla città.

"Tutto ciò a cui stiamo assistendo rappresenta una situazione completamente imprevista o si tratta dell'esplosione di un problema sottovalutato? Forse, se si fosse dato ascolto alle continue denunce negli ultimi anni del sindacato di categoria, si sarebbe potuto intervenire e non ci saremmo trovati in questa situazione", afferma la rappresentante del sindacato infermieri chiamando in causa in particolare aziende sanitarie e Regione.

La stessa situazione, sottolinea il Nursind, si sta riscontrando ad esempio anche in Romagna. "Mancanza di investimenti e risorse, soprattutto sul personale. Piante organiche ferme ormai da anni, turnover inesistente, carichi di lavoro insostenibili: sono tutte problematiche che noi denunciamo da sempre- afferma Rodigliano- e che hanno portato a quanto sta emergendo fortemente adesso, coi professionisti che scappano dalla sanità pubblica". La mancanza più evidente per il Nursind è quella "di una qualsiasi prospettiva di benessere organizzativo.

Proposta Fdi: case a studenti infermeria

Fratelli d'Italia raccoglie l'allarme e, attraverso la consigliera regionale Marta Evangelisti attacca: "La Regione vuol fare da prima della classe anche in materia di sanità dettando l'agenda del Governo, ma queste problematiche vengono invece da lontano, soprattutto a livello regionale, sia in Emilia che in Romagna".

La conseguenza, afferma ancora Evangelisti, "Auspichiamo quindi che si trovino nuove soluzioni, come ad esempio quella di pensare ad un progetto che possa attribuire agli studenti delle professioni infermieristiche alloggi gratuiti o comunque a prezzi calmierati in provincia, utilizzando edifici dismessi, in modo da incentivare le vocazioni, dando spazio a progetto ed investimenti anche territoriali".

Dal Pd proposta di legge di iniziativa regionale

Dal lato della maggioranza in Regione invece si perora la causa della proposta di legge di iniziative regionale. In un documento a prima firma Palma Costi seguita da quindici consiglieri dem, si valuta positivamente "la proposta di legge di iniziativa regionale rivolta al Parlamento per assicurare al Sistema sanitario regionale un’adeguata copertura finanziaria in grado di raggiungere quella sostenibilità? finanziaria che oggi manca" chiedendo che il confronto si sposti in sede di conferenza stato-regioni.

A fronte delle necessità del comparto il Pd sottolinea come "occorrano personale, strumentazioni e lo stanziamento di risorse adeguate" ma -prosegue la risoluzione- "la legge di bilancio 2023 ha previsto, per il triennio 2023-2025, un percorso di riduzione della spesa sanitaria nonostante la pressante richiesta da parte di tutte le regioni di un adeguamento del Fondo sanitario nazionale già sul 2023, oltre al riconoscimento delle spese Covid sostenute in questi anni e non rimborsate".

Tutto ciò alla luce anche delle dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle finanze, secondo il quale "nella prossima manovra di bilancio non è previsto alcun investimento extra per il comparto sanitario, e nonostante il competente ministro alla Sanità abbia più volte riconosciuto l’urgenza di poter disporre da subito di ulteriori 4 miliardi di euro", i consiglieri Pd paventano il rischio che "l'assenza di una volontà politica nel destinare risorse adeguate al settore potrebbe determinare ulteriori conseguenze negative e mettere ulteriormente a rischio il benessere e la salute dei cittadini".