Infiltrazioni della 'ndrangheta, anche Imola tra le parti civili al processo 'Radici'

Anche il Comune di Imola sarà tra le parti civili del processo 'Radici', nato da un'indagine della Guardia di finanza che, un anno fa, aveva fatto emergere "infiltrazioni nel tessuto socio-economico dell'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, ma anche Modena e Reggio Emilia, da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso radicate in Calabria". Gli investimenti illeciti, molti dei quali avvenuti in piena emergenza Covid, avevano riguardato "esercizi commerciali soprattutto del litorale romagnolo e aziende operanti nei settori dell'edilizia, della ristorazione e dell'industria dolciaria".

Il bilancio dell'operazione era stato di 27 milioni di euro di beni sequestrati per 27 milioni di euro e di 23 misure cautelari, tra cui la custodia in carcere per il 34enne Francesco Patamia, candidato alla Camera nelle ultime elezioni con la lista Noi moderati di Maurizio Lupi nel collegio di Piacenza. Questa mattina, fa sapere l'amministrazione imolese, il gup di Bologna Roberta Malavasi "ha accolto la richiesta del Comune di costituirsi parte civile", avanzata in quanto "il processo riguarda anche, secondo l'accusa, l'intestazione fittizia a favore di prestanome riferibili a sodali della 'ndrangheta calabrese, di una società che aveva sede operativa nel territorio imolese e allo stato attuale è stata dichiarata fallita, a seguito di un'ingente distrazione di fondi". Oltre al Comune di Imola, si sono costituiti parte civile nel processo, che conta 35 imputati, anche i Comuni di Cesenatico, Cervia e Reggio Emilia.