Inflazione, a Bologna +7,8%. Ecco quanto si spende nel resto d'Italia

In città nel mese di marzo l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione mensile di -0,3% e un tasso tendenziale di +7,8%. A febbraio era del 9.2%. Il mese scorso sono aumentati su base annua le voci di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+13,7%), dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+12,3%), di “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+9,9%), dei “Mobili e articoli per la casa” (+7,0%), dell’ “Abbigliamento e calzature” (+5,3%), di “Bevande alcoliche e tabacchi” (+4,3%), di “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+4,2%), dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+3,8%), dei “Trasporti” (+3,1%), degli “Altri beni e servizi” (+2,6%), delle “Comunicazioni” (+0,8%) e dell’“Istruzione” (+0,4%). Il tasso tendenziale dei beni registra una crescita più contenuta, va a +9,9% dal +12,8% del mese scorso; l’inflazione dei servizi sale a +4,7% da +4,4% del mese di febbraio.

Codacons: "Il ribasso dell'inflazione è solo illusione ottica"

Per il Codacons, sono “fortissime le differenze territoriali in Italia sul fronte dei prezzi al dettagli”. In particolare, spiega il presidente Carlo Rienzi, “il ribasso dell’inflazione registrato a marzo rispetto ai mesi precedenti è purtroppo solo una illusione ottica determinata dal calo delle tariffe di luce e gas. Per i beni più acquistati dalle famiglie, come alimentari e carrello della spesa, i prezzi crescono a ritmi ancora molto sostenuti, incidendo in modo pesante sui bilanci familiari”. In Emilia-Romagna, second il Codacons, la città con l’inflazione più alta in Emilia-Romagna è Ravenna (+8,2%).

L'inflazione in Italia

Genova 9,8%

Palermo 8,7%

Perugia 8,6%

Catania 8,5%

Bolzano 8,5%

Ravenna 8,2%

Milano 8,2%

Cagliari 8,1%

Messina 8,0%

Modena 8,0%

Torino 8,0%

Firenze 8,0%

Trento 7,8%

Bologna 7,8%

Livorno 7,8%

Bari 7,5%

Padova 7,4%

Venezia 7,4%

Roma 7,3%

Brescia 7,1%

Rimini 6,9%

Aosta 6,9%

Verona 6,8%

Campobasso 6,8%

Ancona 6,7%

Napoli 6,6%

Trieste 6,6%

Reggio Emilia 6,4%

Parma 6,4%

Catanzaro 5,9%

Reggio Calabria 5,9%

Potenza 4,8%