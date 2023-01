Inflazione e rincari: stangata sui single, a Bologna conto da 2mila euro in più

Un conto che lievita di 2034 Euro, di cui ben 1484 solo tra affitto e bollette. E' il quadro illustrato per Bologna da Federconsumatori, che nel bollettino prezzi al consumo di dicembre traccia un ulteriore quadro a tinte fosche per l'inflazione galoppante che si è registrata nel 2022 appena concluso.

Una indagine condotta su tutte e nove le province dell'Emilia-Romagna ha restituito il quadro: il Capoluogo rappresenta l'estremo superiore della forchetta dei rincari in regione. Per una famiglia di tre componenti l’associazione consumatori stima che i rincari si possano aggirare intorno agli oltre 3100 Euro, mentre per lo stesso nucleo con un componente senza lavoro il conto cala a circa 2965.

Nell’ultimo mese dell’anno -fa sapere Federconsumatori- l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) registra "una contrazione dello 0,2% su base congiunturale mensile e incrementa dell’11,6 % su base tendenziale annua. Valori che determinano il dato medio finale dell’inflazione annuale registrata a livello regionale: +8,4% (+8,1% a livello nazionale), sintesi di una dinamica dei prezzi che non si registrava dagli anni ’80. Tale dinamica è il risultato degli aumenti dei costi dei carburanti di derivazione petrolifera, registrati già a partire dagli ultimi mesi del 2021, aggravate dallo scoppio e dal perpetrarsi del conflitto in Ucraina, con conseguente incrementi dei costi del gas, dei cereali d’importazione, di varie materie prime, del latte, lungo tutta la catena di distribuzione".

Chi si trova nella condizione peggiore? Sicuramente i monoreddito, i single, a partire dagli anziani, ma anche i giovani precari che pagano un affitto. I dati illustrano come per un single l’incremento medio della spesa annuale medio regionale è stimabile in quasi +1.850 euro rispetto al 2021.

Barani: "C'è chi ah dovuto scegliere tra affitto e bollette"

Severo il commento della presidente di Federconsumatori, Renza Barani. "La condizione peggiore è senz’altro quella di chi, dovendo scegliere tra pagare l’affitto o un mutuo, oppure saldare la bolletta del gas o della luce, ha scelto la prima".

Difatti, ragiona la numero uno dell’associazione consumatori "crescono in modo del tutto prevedibile i distacchi di energia, nella colpevole assenza di un intervento del Governo di blocco dei distacchi, almeno per il periodo invernale. Una decisione che si aggiunge a quella del ripristino dell’entità delle accise sui carburanti, che pesa sul reddito dei tanti pendolari che nella nostra regione sono costretti a spostarsi in auto".

Ma una stoccata arriva anche per Regione, Città metropolitana e Comuni. "Un ulteriore dato amaro -continua Barani- è quello della pressoché totale assenza nel 2022 di iniziative a livello locale che tentassero, se non di bloccare, almeno di monitorare la crescita di prezzi e servizi. Non ci sono state iniziative concrete né degli Enti Locali, né delle Prefetture sulle speculazioni che si sono scatenate attorno alla crescita dei costi dell’energia. Un vero peccato, in una regione abituata ad un buon livello di confronto. L’assenza di questo riscontro, con scenari imprevedibili, è per noi una ulteriore cattiva notizia di cui non sentivamo il bisogno".