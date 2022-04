Influenza, Pandolfi: "In arrivo secondo picco, incidenza maggiore su over65" | VIDEO

Tosse, febbre, raffreddore e mal di gola. Non è il covid ma l'influenza che solo nell'ultima settimana in Emilia-Romagna ha colpito circa 27mila persone.

"Solitamente è difficile avere un'epidemia influenzale che si evidenzia con due picchi – spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna –, uno avvenuto a fine dicembre e uno che si sta prospettando in questo momento: nelle prossime settimane ci aspettiamo che ci sia infatti un aumento dei casi di influenza. In genere il segnale arriva dalla circolazione del virus tra i bambini 0-4 anni. In questo momento – continua – troviamo gli stessi valori del picco di fine anno. A Bologna ci sono 22 casi ogni mille bambini residenti, più o meno lo stesso numero della fine dell'anno che era 27 ogni mille. Inoltre nel nostro territorio abbiamo un dato un po' più anomalo rispetto a quello della popolazione nazionale: ritroviamo un tasso di incidenza nelle persone over65 di 2,43 rispetto a 1,7 a livello nazionale e 1,8 a livello regionale".

"Ad ogni modo, non siamo di fronte ad una condizione di particolare epidemia perché siamo sempre a livelli molto bassi rispetto al passato. Se raggiungiamo valori più alti, raggiungeremo valori di 10-12 persone ogni mille e non di 15-17 persone che fanno scattare un'indicazione di epidemia elevata".