Incidente sul Monte Calvo, biker finisce in ospedale

Gita finita male per un biker che, a seguito di una rovinosa caduta, si è procurato un importante trauma alla caviglia ed è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino Emilia-Romagna per trasportarlo all'ambulanza.

Da quanto si apprende, la chiamata di attivazione della stazione Rocca di Badolo da parte della Centrale Operativa del 118 è arrivata poco dopo mezzogiorno, lo scorso primo aprile: un uomo -44 enne residente a Medicina - si trovava sul sentiero 817 a Monte Calvo quando è accidentalmente caduto. A provocare la caduta è stata la scarpetta che non si è staccata dal pedale e per questo, il biker, ha riportato un forte trauma all'arto inferiore.

Sul posto è intervenuta una squadra del Saer, i cui operatori hanno immobilizzato l'infortunato, caricato su barella e trasportato per quasi 200 metri all'ambulanza di Pianoro. Quest'ultima ha preso in carico l'uomo per trasportarlo all'ospedale Maggiore di Bologna.

Poco dopo la prima attivazione la stazione Rocca di Baldolo è stata attivata per un secondo intervento: lungo il gretto del fiume, a Castel del Rio, un uomo ha accusato un malore. Per questo intervento è per il celere trasporto è stato attivato anche EliPavullo.

Gli operatori dell'elisoccorso sono riusciti a imbarcare in autonomia l'uomo e a trasportarlo all'ospedale Maggiore