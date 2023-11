Barca, incastrato nella impastatrice: l'allarme anti rapina salva il pizzaiolo

Intervento insolito nella serata di ieri, dove una volante della polizia ha liberato un giovane pizzaiolo dalla morsa di un macchiario. E' successo nella serata di ieri, in zona Barca.

Tutto è iniziato intorno alle 21:00, quando la Sala Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza segnalante un allarme per rapina attivato direttamente dal locale. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti delle volanti che, giunti alla pizzeria, hanno scoperto che il pizzaiolo aveva il braccio sinistro incastrato nell'impastatrice.

La catena dell'apparecchio impediva infatti la circolazione del sangue nel braccio, causando forte dolore al giovane. Con tempestività e professionalità, gli Agenti hanno utilizzato un flessibile per tagliare la catena, liberando il braccio del giovane pizzaiolo e permettendo così il trasporto immediato all’Ospedale Maggiore da parte del personale 118 nel frattempo intervenuto.

Le persone presenti sul posto hanno raccontato che al momento dell’incidente si è scatenato il panico e che, non sapendo cosa fare, è stato chiamato il 118 e attivato l'allarme per rapina nella speranza di ottenere aiuto. I primi a giungere sul posto sono stati gli Operatori delle Volanti che hanno liberato il giovane. Il personale medico ha elogiato il pronto operato degli Agenti, sottolineando come il loro intervento abbia evitato gravi conseguenze sulla mobilità del braccio del malcapitato.