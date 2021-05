Infortunio sul lavoro a Calderara: 52enne ferito grave

Sono in corso gli accertameti dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dei fatti attorno al ferimento di un operaio 52enne, residente a Bologna, che l'altro giorno è stato gravemente ferito sul lavoro, in una azienda di smaltimento legna di Calderara.

L'uomo, secondo quanto ricostruito sino a ora, sarebbe stato colpito al capo dalla leva di sgancio di un rimorchio, in procinto di essere scaricato in azienda. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, ma non risulta in pericolo di vita.