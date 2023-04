Infrazioni stradali in aumento, boom di chi guida in stato di ubriachezza

I dati relativi ai primi semestri del 2021 e del 2022 raccontano di un aumento del 10,89% di infrazioni del codice della strada che comportano una decurtazione ai punti della patente. Lo dice l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della regione Emilia-Romagna che ha analizzato i dati del Ministero dei Trasporti. L’analisi riguarda non solo il territorio metropolitano di Bologna ma anche residenti bolognesi che abbiano commesso illecito stradale anche fuori dal territorio provinciale. Nei dati, inoltre, influiscono le misure di contenimento del Covid di circa un mese e mezzo del 2021.

I dati

Nel primo semestre del 2021 le infrazioni sono state 22.661 e i punti della patente decurtati sono stati 91.366; nei primi sei mesi del 2022 le infrazioni sono state 25.128 e i punti della patente sono stati in totale 105.235.

Le principali infrazioni sono state relative al superamento dei limiti di velocità, che si conferma come principale comportamento errato da parte dei guidatori: 10.233 le infrazioni nel primo semestre del 2021, 10.380 quelle relative allo stesso periodo del 2022.

Seconda violazione per numeri è quella relativa al rosso semaforico e al non rispetto della segnaletica stradale: 6.677 nel primo semestre del 2021, ben 8.975 nel primo semestre del 2022, con un rialzo del 34,42%. A crescere in modo esponenziale sono anche le soste vietate in spazi e corsie riservate ad autobus e taxi o in corrispondenza di rampe e scivoli: l’aumento tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022 è del 39,47% (da 788 a 1.099). In aumento, nel periodo analizzato, anche la guida di un mezzo non assicurato (+10,48%).

Diminuisce la guida con utilizzo di cuffie, telefoni o mancato utilizzo di lenti a contatto (-20,76%) così come cala il dato sulla guida senza cintura o senza utilizzo dei seggiolini per bambini (-5,49%).

Guida in stato di ubriachezza

Il dato più preoccupante che emerge dal rapporto è quello relativo alla guida “sotto l’influenza dell’alcol e guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose”. Nel primo semestre del 2021 le infrazioni sono state 560, nel primo semestre del 2022 sono state 820. Soprattutto, l’articolo più volte infranto è il 186b, ovvero quello relativo all’ebbrezza penale (ovvero con un tasso alcolico superiore allo 0,8: 235 nei primi sei mesi del 2021, ben 368 nei primi sei mesi del 2022. In relazione a questa infrazione, l’Osservatorio segnala come spesso chi ha ricevuto la sospensione o il ritiro della patente spesso ignora il provvedimento, continuando a guidare.