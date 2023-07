Innovazione, Emilia-Romagna tra le prime in Italia: lo dice anche l'UE

Emilia-Romagna tra le prime regioni in Italia per innovazione in Italia: lo rivela l'edizione 2023 di "Innovation Scoreboard" della Commissione Europea, il rapporto biennale che dal 2001 fa il punto sullo stato dell’innovazione continentale di 239 regioni dei 27 Stati membri dell'UE, cui si aggiungono quelle di Norvegia, Serbia, Svizzera e Regno Unito.

“I risultati attestati dal Report dell’Unione Europea ci confermano in una posizione di vertice in Italia - commenta l’assessora all’Agenda digitale e Ricerca, Paola Salomoni- a riprova delle politiche di investimento che stiamo portando avanti con il piano Data Valley Bene Comune. Il documento ci definisce una ‘sacca di eccellenza’ in un Paese, l’Italia, che purtroppo stenta a tenere il passo delle realtà più avanzate e anzi nell’ultimo anno ha visto peggiorare i suoi indici. Per questo motivo- continua l’assessora- a darci fiducia è soprattutto il fatto che stiamo innovando più rapidamente rispetto alla media nazionale ed europea. Il nostro prossimo obiettivo è riuscire ad avvicinarci a chi guida questa classifica a livello continentale”.

Risultati migliorati del 15,8% rispetto al 2016: "I suoi punti di forza sono le pubblicazioni scientifiche internazionali, l’elevato numero di pubblicazioni pubblico-privato, il design delle applicazioni e la vendita di prodotti innovativi", fa sapere la Regione.

L'Italia, secondo il rapporto, è un innovatore moderato con prestazioni al 90,3% della media UE.

anche se le prestazioni sono superiori alla media degli altri "moderati". Le prestazioni stanno aumentando

ad un tasso superiore a quello dell'UE (8,5%- punti).

Il rapporto 2023

Nel periodo 2016-2023 in Europa c’è un miglioramento nell’innovazione pari all’8,5% con 25 nazioni che hanno visto crescere i loro risultati, anche se gli ultimi anni hanno segnato un rallentamento. Nell’ultimo anno poi 20 Stati membri hanno registrato un aumento significativo delle loro capacità di innovazione mentre solo sette hanno osservato un calo (tra queste ultime, l’Italia). Nonostante i progressi però, i divari tra i Paesi rimangono persistenti, con quelli più arretrati che tendono a migliorare meno rapidamente della media dell'UE.

I leader dell'innovazione sono Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Belgio, con prestazioni pari al 125% della media europea. Seguono Austria, Germania, Lussemburgo, Irlanda, Cipro e Francia: le loro prestazioni sono comprese tra il 100% e il 125% della media europea. Sono considerati innovatori moderati con valori compresi tra il 70% e il 100% della media dell'UE Estonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Malta, Portogallo, Lituania, Grecia e Ungheria. Sotto il 70% della media restano Croazia, Slovacchia, Polonia, Lettonia, Bulgaria e Romania.

Complessivamente le regioni europee leader sono 36, i forti innovatori sono 70 regioni, gli innovatori moderati sono 69 regioni e infine i cosiddetti emergenti sono 64. Gran parte delle regioni italiane sono innovatrici moderate con l’eccezione tre innovatori forti: nell’ordine Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento (101^, 102^ e 104^ posizione).