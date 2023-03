Maltrattamenti su giovani atlete, sospesa insegnante

È stata sospesa in via cautelare da ogni attività sportiva o federale, e in via immediata, l’insegnante di ginnastica artistica di una società sportiva di Imola, dopo le denunce di presunti abusi da parte di alcune ginnaste allenate dalla donna. Lo ha deciso il Tribunale Federale con un’ordinanza richiesta dal procuratore federale.

Domani verrà sentita dalla giustizia sportiva

L'insegnante, si legge nel provvedimento, “è destinataria di molteplici e convergenti denunce di comportamenti inadeguati nei confronti di allieve minorenni, sia di natura verbale che fisica”. Azioni che, si legge nell’ordinanza, “appaiono reiterate nel tempo e poste in essere sino alla data odierna”. La donna, 58 enne, verrà sentita domani a Roma dal Tribunale Federale. Prima di lei, la giustizia sportiva avrebbe già ascoltato anche alcuni testimoni, tra cui le presunte vittime e altre ex compagne che avrebbero assistito agli abusi verbali e fisici.

Le indagini della Procura

L’insegnante è indagata anche dalla Procura di Bologna dopo la denuncia di quattro ragazze, compagne della stessa palestra di ginnastica, che nel 2018 avrebbero subito vessazioni. Le ipotesi di reato sono maltrattamenti e stalking. Le ragazze hanno ora 11, 20, 24 e 33 anni, hanno frequentato la palestra in periodi diversi e si sono rivolte all'associazione ChangeTheGame, che si occupa di abusi nel mondo dello sport.

La nota della società sportiva

Nei giorni scorsi l'associazione ha diffuso altre testimonianze di altre ginnaste, secondo le quali i comportamenti della tecnica continuerebbero tuttora, mentre la società in una nota, ha parlato di “profondo stupore e amarezza” descrivendo l’insegnante come una professionista di altissimo livello “che ha dedicato la sua vita all'insegnamento della ginnastica nel profondo rispetto dei suoi allievi”. “Domani l’insegnante verrà sentita dal Tribunale Federale e si auspica che potrà essere sentita al più presto anche dalla Procura così da poter chiarire la propria posizione”, spiega il suo avvocato Carlo Machirelli.

La denuncia dell'atleta bolognese Anna Basta

Nell’autunno scorso aveva destato clamore la testimonianza, poi tradotta in una denuncia formale, dell’ex Farfalla della Nazionale, la ginnasta bolognese Anna Basta. I suoi racconti di vessazioni e violenze psicologiche da parte dell’allenatrice avevano provocato un effetto domino su altre decine di giovani atlete. "Ho pensato due volte al suicidio" aveva raccontato la ginnasta, in un’intervista che aveva poi suscitato la reazione delle Federginnastica e più tardi anche l'intervento del Ministero dello Sport. Basta ora cura insieme a una nutrizionista un podcast a puntate per parlare di problemi di alimentazione. "Ho lasciato ritmica devastata, ho avuto bisogno di un percorso, ho deciso di parlare non perché mi reputi una paladina, ma perché bisogna fare qualcosa e se posso aiutare a far stare meglio qualcuno bene provare", le sue parole.