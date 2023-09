Inseguimento in A13: in fuga dagli agenti con un borsone di 'erba'

Un borsone con oltre 4,5 kg di marijuana. Scattate le manette per un 21enne cittadino italiano, fermato a bordo di na Peugeout 208 lungo la A13 in direzione di Bologna dopo un lungo inseguimento. E' successo nella mattina di ieri, quando la Polstrada di Altedo ha incrociato il veicolo durante un controllo a un Tir nel rovigiano.

L'auto, che proveniva dalla Transpolesana, si è immessa in autostrada schizzando subito a forte velocità. OI poliziotti hanno notato subito che qualcosa non andava, dacché l'auto in questione era danneggiata nella carrozzeria in più punti. Scattato l'inseguimento e chiamati i rinforzi, gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo a fermarsi alla piazzola di sosta al km 52.

Il ragazzo non ha saputo spiegare il motivo del suo comportamento e ha dato risposte contraddittorie agli agenti, facendo così nascere il forte sospetto che potesse nascondere qualcosa di illecito a bordo del proprio veicolo. I dubbi dei poliziotti si sono rivelati esatti, in quanto nel bagagliaio dell’auto hanno trovato un grosso borsone da spesa al cui interno erano custoditi quattro grossi involucri avvolti in plastica termosaldata marchiati in modo da dissimularne il vero contenuto, che invece si rivelava essere marijuana per un peso lordo complessivo di 4,648 Kg. Il soggetto è arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lui la procura ha chiesto i domiciliari.