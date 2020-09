Inseguimento in A13 nella notte: fugge all'alt a Bologna, bloccato a Ferrara

Una fuga iniziata a Bologna e terminata a Ferrara. Tanto è durato l'inseguimento questa notte tra alcune volanti della polstrada e una Saab, guidata da un 46enne, già noto alle forze dell'ordine.

Il tutto è iniziato intorno alle 5 del mattino, in via Stalingrado: l'auto in questione non si è fermata all'alt, e quindi si è deciso di inseguirla. Il viaggio è stato lungo: prima l'auto ha imboccato l'autostrada A13 fino ad Altedo, poi è uscita -infrangendo le barriere del casello- ad Altedo per poi procedere verso la Porrettana.

A quel punto erano già diverse le volanti a caccia del veicolo in fuga. L'inseguimento è poi terminato nella città estense, dove causa una manovra erata, il 46enne si è scontrato con alcuni bidoni dell'immondizia e ha cercato di allontanarsi a piedi. Gli agenti però hanno trovato nascosto il soggetto tra le auto in sosta.

Dopo un controllo si è intuita la probabile cause della fuga. Il 46enne, residente in provincia di Ferrara, era privo di patente -revocata nel 2014- e senza assicurazione. Per l'uomo, che ha anche resistito all'arresto è scattata una denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento oltre al fermo amministrativo dell’auto e ad una lunga serie di verbali per tutte le infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga.