Inseguimento ad Argelato, non si ferma all'alt: sfilza di denunce per 22enne ubriaco

La mattina successiva, quando i carabinieri sono andati a prenderlo a casa, l'alcol test risultava ancora positivo. Nei guai è finito un 22enne incensurato che ha rimediato una sfilza di denunce. Tutto è iniziato mercoledì notte ad Argelato, in via Galliera, quando i militari del radiomobile di San Giovanni in Persiceto in servizio di controllo stradale hanno intimato, inutilmente, l'alt a una Alfa Mito.

La guida troppo "vivace" del ragazzo ha quindi fatto scattare un inseguimento tra rotonde contromano e velocità elevata, fino a quando ha frenato improvvisamente e l'auto della pattuglia lo ha tamponato. Ma il 22enne non si è arreso e ha ripreso la corsa, al contrario dei carabinieri costretti a interrompere l'inseguimento per una gomma forata.

Tramite il numero di targa, i militari sono dunque risaliti all'intestatario e hanno suonato alla porta di casa la mattina successiva: alle 7 però l'alcol test dava ancora livelli di alcol troppo alti. Il ragazzo ha ammesso di essere fuggito perché ubriaco ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e danneggiamento.

(Foto archivio)