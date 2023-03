Folle inseguimento nella notte, poi la fuga nei campi: automobilista ricercato dalla Polizia

L'auto era priva di assicurazione, così dopo la segnalazione del Targa system, in dotazione alle forze dell'ordine, una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l'alt. E' solo il primo "atto" del folle inseguimento andato in scena ieri sera fra il raccordo con l'autostrada A14 e la tangenziale di Bologna. Ora un uomo è ricercato.

Quando gli agenti hanno alzato la paletta e acceso i lampeggianti, nei pressi dell'uscita Fiera, l'automobilista, al volante di una Fiat Stilo, ha accelerato. Inseguito dalle pattuglie è entrato in autostrada finendo per sbattere per due volte contro l'auto della Polizia. Uno degli agenti è rimasto ferito e ne avrà per una settimana.

Messo ormai alle strette, ha abbandonato l’auto e ha scavalcato il new jersey, attraversando la tangenziale e facendo perdere le sue tracce nei campi. Ispezionato il veicolo, la Polizia ha trovato diversi telefoni cellulari.

Un episodio simile è accaduto in provincia: un centauro ha superato l'auto di pattuglia a tutta velocità, ma i Carabinieri di Medicina hanno notato un'anomalia nella targa, così hanno intimato l'alt. L'uomo, in sella a una moto Royal Enfield, ha accelerato, inseguimento dai militari tra corse folli e sensi unici. Dopo aver chiesto rinforzi, il "viaggio" del centauro è terminato all’interno di un distributore di benzina.