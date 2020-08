Inseguimento da film: ubriaco scappa dai carabinieri a 180 km\h

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si è concluso così un lungo inseguimento avvenuto la scorsa notte nella periferia di Bologna. L'uomo al volante, un 35enne marocchino, intorno alle 4.30 stava percorrendo via Pirandello a bordo di una Mercedes quando alla vista dei carabinieri ha fatto inversione di marcia tentando di sfuggire al controllo.

Da qui il lungo inseguimento, di oltre 15 minuti, per le strade della città. Spericolato alla guida, ha sfiorato anche i 180 km\h, prima su via San Donato e poi sulla Tangenziale, per finire su via Cristoforo Colombo dove alla fine, senza successo, ha provato a speronare un'auto della radiomobile.

Arrestato dai militari, con la patente sospesa e un obbligo di firma in atto, l'uomo ha alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e guidava l'auto con un tasso alcolemico superiore di tre volte il limite. Con lui viaggiava la proprietaria della macchina, una donna italiana.