Aiutò i poliziotti a fermare due pusher: cittadino premiato dal Questore

Si mise al centro della carreggiata per impedire la fuga dell'auto con a bordo due sospetti. Davide, per la sua prontezza, è stato ricevuto dal Questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, che gli ha consegnato una pergamena, ringraziandolo per aver prestato ausilio alla Polizia di Stato e congratulandosi per il gesto coraggioso.

E' accaduto nella serata del 21 gennaio, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. durante il servizio di controllo, in via Fioravanti si lanciò all'inseguimento di un'auto, con a bordo due persone, che non si era fermata all'alt. Davide, all’altezza della rotonda “Gozzadini”, aveva così occupato con la sua auto il centro della carreggiata, cercando di ostacolare la fuga. Cio ha rimesso una fiancata, ma infine i due si sono schiantati contro un palo.

I due stranieri sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio in concorso, in quanto trovati in possesso di oltre 3.000,00 euro in contanti e varia sostanza stupefacente.