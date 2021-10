Inseguimento in Bolognina: 28enne nei guai per minacce e sfruttamento della prostituzione

Un cittadino romeno 28enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per minacce gravi e sfruttamento della prostituzione dalla polizia, intervenuta questa notte in via Alfonso Lombardi, nel quartiere Navile.

Una donna ha chiamato il 113 riferendo di aver litigato con il fidanzato, il quale, dopo essere uscito di casa, le avrebbe telefonato dicendo che sarebbe tornato e l'avrebbe tagliata con un coltello.

Giunti sul posto, la donna, cittadina romena di 21 anni, ha raccontato di essere una prostituta e dopo aver iniziato una relazione con l'uomo, questo le aveva proposto di trovarle dei clienti, cosa da settembre 2021 aveva messo in atto a Milano e a Bologna. La donna riferiva però non aveva mai ricevuto soldi che invece venivano consegnati dai clienti al 28enne, motivo che ieri ha scatenato la lite.

Secondo quanto riferito agli agenti, l'aveva minacciata una prima volta alle 18 e poi intorno mezzanotte, quindi, impaurita, aveva deciso di rivolgersi alla polizia fornendo indicazioni sull'auto dell'uomo che poco dopo è arrivato sotto l'abitazione.

Alla vista della volante però ha accelerato e dopo un breve inseguimento, terminato in via Corticella, è stato bloccato, perquisito e denunciato.