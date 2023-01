Fuga sull'auto rubata: inseguiti e catturati per le vie di Dozza

Sono finiti nei guai con l'accusa di ricettazione tre giovani di 23, 24 e 25 anni, tutti residenti nel forlivese e con a carico diversi precedenti.

Tutto è iniziato la notte del 22 gennaio, quando un’auto Citroen C4 è stata rubata in provincia di Forli-Cesena. La mattina successiva il veicolo è stato intercettato nel territorio di Dozza dalla pattuglia della stazione, guidata dal Luogotenente Leo Bucciacchio.

E' quindi scattato l'inseguimento, ma quando i tre hanno abbandonato l'auto per darsi alla fuga a pied, i militari di Dozza, insieme ai reparti della Compagnia di Imola, della Tenenza di Medicina e dell’Aliquota Radiomobile di Imola, hanno dato il via alle ricerche che si sono concluse in breve tempo con la cattura.

Gli stessi, tutti residenti nel forlivese, pluripregiudicati con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati identificati e denunciati per il reato di ricettazione.

L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia.

La Polizia domenica ha arrestato un 29enne. E' stato bloccato in zona Fossolo ed è ritenuto come responsabile di una serie di atti di vandalismo ai danni di alcune auto in sosta, danni condotti al solo scopo di asportare materiale contenuto all'interno degli abitacoli.