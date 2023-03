Fuga a tutta velocità sulla moto con targa falsa: inseguito da due pattuglie

Ha superato l'auto di pattuglia a tutta velocità, ma i Carabinieri di Medicina hanno notato un'anomalia nella targa, così hanno intimato l'alt. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, durante un servizio di pattuglia lungo via Rolsè.

L'uomo, in sella a una moto Royal Enfield, non solo non si è fermato, ma ha accelerato, mentre i militari si mettevano al suo inseguimento per le strade di Medicina, tra corse folli e sensi unici. Dopo aver chiesto rinforzi, il "viaggio" del centauro è terminato all’interno di un distributore di benzina lungo la SP3 di Budrio.

Il "fuggitivo" è un italiano di 56 anni, pregiudicato, che aveva alterato la targa della moto, cambiando con un adesivo la lettera “V” con la "I", per sfuggire a eventuali controlli e non essere multato per le infrazioni al codice della strada, come ha riferito ai militari.

Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cutter e, oltre a rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e uso di atto falso, è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

La bella moto è stata sequestrata e non potrà guidarla per diverso tempo, visto che gli è stata ritirata anche la patente di guida.