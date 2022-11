Inseguimento da Ozzano a Bologna: in fuga con il maxi-scooter, due carabinieri feriti

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Bologna questa notte per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate al termine di un rocambolesco inseguimento che tra le altre cose ha portato al ferimento - leggero - di due carabinieri, dopo l'uscita di strada di una delle due pattuglie impegnate nell'operazione.

Tutto è iniziato a un posto di blocco lungo la via Emilia a Ozzano. Qui per ragioni non chiarite, il ragazzo a bordo di uno scooter T-max e con un passeggero al seguito, ha ignorato l'alt posto dai militari in servizio. Subito è scattato l'inseguimento, protrattosi fino alle porte di Bologna.

Qui il 24enne è riuscito a seminare le pattuglie dell'Arma, che però nel frattempo avevano carpito qualche dettaglio utile poi all'identificazione del soggetto.

Mentre ancora i militari erano impegnati nella ricerca del giovane, alla polizia è arrivata la segnalazione di un furto di scooter, simile a quello visto fuggire di gran carriera poc'anzi.

Ben presto i carabinieri si sono resi conto che si trattava dello stesso mezzo, e che a segnalare il furto era stata la stessa persona sfuggita loro poco prima, nel tentativo di sviare le indagini. Tentativo c definitivamente naufragato quando le gazzelle si son presentate sotto casa del 24enne, in zona San Donato. Dopo gli accertamenti di rito, per il ragazzo è scattato l'arresto.