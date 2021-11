Inseguimento in San Donato: si schianta con lo scooter, trovato con mezzo chilo di droghe

I carabinieri hanno arrestato un 21enne bolognese per spaccio. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 5 novembre, quando in via San Donato i militari del radiomobile hanno fermato uno scooter XMax per un normale controllo stradale. Dopo aver consegnato i documenti però il conducente è ripartito, così è scattato l'inseguimento, fino a quando, alla rotonda Biavati, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso in codice 2.

Chiari i motivi della fuga: il 21enne è stato trovato con 400 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 70 di marijuana. Anche la perquisizione domiciliare in zona Foscherara ha dato esito positivo: a casa del ragazzo sono stati trovati altri 100 grammi di hashish.

Da ulteriori controlli è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida, lo scooter era sprovvisto di copertura assicurativa e non era stato revisionato.