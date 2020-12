Inseguimento nella notte: ubriaco sfreccia a tutta velocità, sfilza di denunce

Inseguimento notturno da via Berolado a via Tartagni, zona San Donato. Erano circa le 2 di questa notte, quando una volante si è imbattuta con un'auto a tutta velocità in via Beroaldo.

E' scattato l'inseguimento, la Polizia ha intimato l'alt senza successo: il veicolo ha proseguito la sua corsa ad alta velocità, percorrendo via Gualdi e via Rimesse, effettuando manovre azzardate, anche in considerazione della pioggia e spegnendo i fari in alcuni tratti.

L'inseguimento è terminato quando l'auto ha imboccato una strada chiusa, via Tartagni: gli agenti hanno bloccato il conduucente facendolo scendere.

Si tratta di un italiano di 30 anni, già pregiudicato e in evidente stato di ubriachezza. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, sanzionato per le violazioni al codice della strada e per la violazione coprifuoco.