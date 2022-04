San Giovanni Persiceto, non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento

Un 60enne cittadino italiano è stato inseguito e denunciato dai carabinieri. A carico del soggetto, l'inosservanza dell'alt opposto dai militari durante un controllo su strada: l'uomo ha tentato di allontanarsi incurante della paletta, facendo scattare l'inseguimento.

Una volta fermato, i militari hanno capito il motivo della negligenza. La patente del 60enne era stata revocata da tre mesi per motivi legati alla guida in stato di ebbrezza, e in più l'auto sulla quale viaggiava il soggetto era sottoposta a sequestro amministrativo. Dopo gli accertamenti, nei confronti del 60enne è stata elevata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata.