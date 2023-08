Fuga spericolata per le vie del paese: nell'auto 1 kg di droga

Un 46enne, residente a San Pietro in Casale, è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.

E' accaduto la sera del 14 agosto, quando una pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera, insospettita da da una Golf, con 2 persone a bordo, ha intimato l'alt. Il conducente ha dapprima accostato al margine della strada poi ha ripreso la marcia a forte velocità, infilandosi nelle vie interne.

La pattuglia ha comunque raggiungento i fuggitivi, bloccando il veicolo e fermando immediatamente l’uomo alla guida, mentre il passeggero riusciva ad aprire la portiera e a fuggire a piedi, portando con sé una borsa. Inseguito prontamente da uno degli agenti, ha abbandonati il carico: al suo interno, 10 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un totale di circa 1 kg di sostanza stupefacente.

Il conducente del veicolo, italiano di 46 anni e residente a San Pietro in Casale, è stato tratto in arresto per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio: "Si presume che la droga recuperata servisse a rifornire il mercato locale, anche in vista del Ferragosto" fa sapere la Polizia Locale.

Il Pubblico Ministero ha disposto a carico dell’arrestato il giudizio in direttissima, con udienza il giorno 16 agosto. Al termine, il Giudice ha convalidato l’arresto e il sequestro, fissando l’udienza per il giudizio per il prossimo 25 settembre.

Le indagini proseguono ora per cercare di dare un volto anche al passeggero della Golf, per il momento ancora ignoto.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco del Comune di San Pietro in Casale, , il quale ha dichiarato: “Mi congratulo con il Comandante e con gli operatori della Polizia Locale per il brillante risultato ottenuto, frutto del costante impegno da parte di tutti gli ufficiali ed agenti del corpo Reno Galliera nell’attività di controllo del territorio, che ha consentito di sottrarre al mercato dello spaccio un ingente quantitativo di droga”.