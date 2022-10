Rubano uno scooter, poi non si fermano all'alt. Inseguimento in Bolognina

Inseguimento ieri in Bolognina dove in mattinata una volante della polizia, di passaggio in via Fioravanti, ha notato due giovani su uno scooter fare una manovra improvvisa alla vista degli agenti.

Intimati a fermarsi, infatti i due – con caschi integrali – proseguono dritto e si danno alla fuga provando a divincolarsi tra le vie del rione, percorrendo anche alcuni tratti in controsenso. Arrivati all'altezza di via Calvart, dettagliano dalla questura, i due abbandonano il mezzo e scappano a piedi. Uno ci riesce mentre l'altro, 15 anni, viene fermato dai poliziotti e denunciato per ricettazione in concorso. Il motorino è risultato infatti rubato, il proprietario aveva denunciato il furto il giorno precedente.