Droga, inseguimenti e minacce agli agenti: "Vi faccio vedere io", tre pusher nei guai al Navile

E' di tre arresti il bilancio delle attività delle forze dell'ordine nel quartiere Navile. Nella giornata di ieri due soggetti sono stati trovati in Bolognina e uno in Corticella, tutti durante o dopo un sospetto scambio di stupefacenti.

Nel primo caso, il più concitato, i due si sono dati alla fuga non appena gli agenti di una voltante della polizia hanno cercato di controllarli. Il parapiglia è andato in scena tra le vie Tibaldi e piazza dell'Unità. Non appena i poliziotti si sono fatti vedere uno dei due, entrambi ventenni cittadini marocchini, è fuggito a piedi verso la sede del comune, mentre l'altro ha inforcato la bicicletta e ha preso la direzione periferia.

Gli agenti si sono messi all'inseguimento del primo: arrivati nei dintorni del mercato Albani, il ragazzo ha fatto cader un voluminoso pacchetto, che poi si è rivelato essere ben un etto di hashish. Quando i poliziotti lo hanno fermato, addosso al giovane hanno trovato altro stupefacente e qualche banconota in contanti.

L'altro soggetto a quel punto ha fatto capolino sulla scena, con fare minaccioso e proferendo frasi come "Vi faccio vedere io" e "Non sapete con chi avete a che fare". Riportato a miti consigli dai poliziotti, anche lui è stato identificato e perquisito. Al termine degli accertamenti, entrambi i ragazzi sono stati arrestati per spaccio in concorso e resistenza. In Corticella è stato arrestato un altro presunto pusher, quarantenne, trovato subito dopo essere stato visto in uno scambio con un altro soggetto con 500 euro in contanti e alcuni grammi di sostanze. Anche per lui si sono aperte le porte della camera di sicurezza.