Inseguimento in via Larga: non si ferma all'alt e si schianta, in auto 17 chili di cocaina

Un arresto e 17 chili di cocaina sequestrati nell'ambito di un'operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. E' finito in manette un uomo di nazionalità albanese trovato in possesso di oltre 17 chili di cocaina, confezionati in panetti nascosti a bordo della sua auto, al termine di un inseguimento terminato nei pressi del Centro Commerciale di Via Larga.

Ad attirare l’attenzione dei finanzieri è stato il controllo sulla targa dell’autoveicolo, sulla quale gravava una segnalazione per clonazione, quindi è scattato l'alt. Il conducente però ha proseguito la sua corsa, inseguito dalle pattuglie delle Fiamme gialle, fino a quando, dopo aver cambiato corsia di marcia attraversando le aiuole spartitraffico, l'auto si è immessa nell’area di parcheggio del Centro Commerciale , si è schiantata contro due veicoli parcheggiati e si è ribaltata.

I militari intervenuti, una volta fermato l’uomo, hanno rinvenuto, 16 panetti contenenti cocaina, per oltre 17 chilogrammi.

L’uomo è stato rinchiuso al carcere della Dozza e dovrà rispondere, oltre che di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Solo due giorni fa, i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, insieme ai colleghi di altre province, ha inchiodato una banda dedita allo spaccio in tutta l'area della Bassa. Sequestrati 28 Kg di hashish, 250mila Euro in contanti, marijuana e cocaina, con sei arresti in flagranza, in tutto nove misure cautelari per complessivi 36 indagati.