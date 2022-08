Molla l'auto (rubata) e fugge a piedi, ma la Polizia lo riconosce: era già noto alle forze dell'ordine

Non si è fermato all'alt dei poliziotti in zona via Capramozza (stava parcheggiando dove non poteva) ed è scattato l'insegiomento. Poi è sceso dall'auto abbandonandola e ha cominciato una fuga a piedi, che in un primo momento lo ha visto vincere. Peccato però che questo uomo, un tunisino classe '90, fosse un "volto noto" per le forze dell'ordine. La Polizia è così arrivata alla sua abitazione, che è stata perquisita: è emerso che, oltre ad avere già un obbligo di firma per altri reati, il mezzo su cui viaggiava la notte del 5 agosto risultava rubata il 26 luglio scorso. E' scattata così una denuncia per ricettazione.