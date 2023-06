A Bologna diminuisce la disoccupazione: “Ma non sempre è lavoro di qualità”

Le imprese sono alla costante ricerca di personale e la disoccupazione scende, ma non sempre il lavoro non è sempre “dignitoso”. Lo ha detto Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto della Città Metropolitana con delega al lavoro, all’udienza conoscitiva della commissione comunale che qualche giorno fa ha fatto il punto sull'attività di ‘Insieme per il lavoro’, il progetto di Comune e Curia nato per trovare impiego a persone disoccupate da lungo tempo, che ora si occupa di nuove fragilità, come i lavoratori ‘poveri’.

“Non c'è quasi un problema di disoccupazione a Bologna – riporta l’agenzia Dire –. Il rapporto di Ires ci ha detto che nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione è passato dal 4,6% al 3,6%: non credo che riusciremo ad andare molto sotto, siamo a percentuali fisiologiche" sottolinea Lo Giudice, anche se “rischia di non esserci il lavoro adatto per tutti, non c'è sempre un lavoro buono, dignitoso o quello che avresti voluto fare”.

“Nel 2022 abbiamo assistito a una contrazione di persone che si sono rivolte a noi (oltre 6.000 dal 2017)", ma "nel primo semestre 2023 abbiamo già più iscritti, anche grazie al percorso formativo che abbiamo proposto per prendere la patente per guidare bus su richiesta Saca e Tper" dice invece Ambrogio Dionigi, responsabile del progetto. “Se è altissima la richiesta delle imprese, è difficile rispondere con una proposta di personale. Spesso lavoratori poveri hanno in mano un contratto a tempo indeterminato insoddisfacente, ma fanno fatica ad accettare un tempo determinato, che la formula contrattuale più usata per gli inserimenti” continua Dionigi, evidenziando il successo che i corsi di formazione avviate da ‘Insieme per il lavoro’ in partnership con le aziende convenzionate stanno riscuotendo un discreto successo: “C'è un'esigenza grandissima di autisti sul territorio. Noi finanziamo i corsi che a un privato costerebbero 3.500 euro. Per i 40 posti disponibili per Saca e Tper abbiamo avuto 200 iscrizioni". Ulteriori dati confortano la bontà del lavoro svolto dal progetto: su 13 iscritti al corso per addetti alla logistica, 11 sono stati assunti; 13 su 13 gli operatori socio-sanitari, sette su otto i ponteggisti e 14 su 14 gli addetti alle pulizie.