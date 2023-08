Due mesi di vacanza senza pagare: coppia denunciata per insolvenza fraudolenta

Una coppia di italiani è stata denunciata per insolvenza fraudolenta per non aver saldato il conto, da circa duemila euro, di una vacanza di due mesi in un agriturismo in Val di Sambro.

La coppia, un uomo e una donna sulla quarantina rispettivamente di origine abruzzese e campana, ha soggiornato per otto settimane in un agriturismo nella zona della Val di Sambro a inizio estate. Dopo la promessa di saldare il conto a fine vacanza, i due hanno lasciato improvvisamente la struttura. Il proprietario della struttura, che nel frattempo aveva anche ricevuto delle telefonate da parte della coppia che continuava a promettere il denaro, si è infine rivolto alla stazione dei Carabinieri della compagnia di Vergato. I militari, con l’ausilio dei documenti di identità lasciati in struttura per il riconoscimento, hanno immediatamente rintracciato i due, scoprendo che l’uomo aveva già precedenti per simili reati. Entrambi sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.