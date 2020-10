Nell'area dell'ex Mercatone Uno arriva l'arte di Edoardo Tresoldi | VIDEO

È stata presentata in video-conferenza stampa Cerimonia, l’installazione di Edoardo Tresoldi pensata per ‘ricucire’ l’area periferica dell’ex Mercatone Uno, di proprietà del Gruppo Unipol, ripensandola quale teatro di bellezza, arte e sperimentazione creativa.

Promossa e sostenuta da UrbanUp | Unipol, realizzata a Bologna da TRAC - Tresoldi Academy, con la collaborazione scientifica di G124 - il gruppo voluto dal Senatore Renzo Piano per una ricerca costante e continua sul tema delle periferie.

L'installazione, una struttura alta 5.30 metri realizzata – in stile Tresoldi – in rete metallica, materiali e terra reperiti nel sito, è il frutto del lavoro congiunto dell’artista e 15 giovani studenti dell’Academy - selezionati a luglio 2020 fra oltre 500 candidature ricevute da tutto il mondo - che sotto la direzione artistica di Tresoldi hanno immaginato e costruito per l'area dell’ex Mercatone Uno un intervento site-specific.

Un progetto che valorizza aree periferiche metropolitane, restituendole a un più vasto pubblico e rivalutandone completamente la percezione. Dopo quasi 10 anni di abbandono, l’area, di circa 4600 mq situata a Bologna nel lotto compreso tra viale Aldo Moro, via Cesare Gnudi e via Stalingrado nel corso del 2021 sarà oggetto di una importante riqualificazione che prevede, in 18 mesi di lavori, la demolizione degli attuali fabbricati ora dismessi e la realizzazione di un nuovo complesso multifunzione che sarà incentrato su nuove residenze e servizi connessi alla persona.

Creare nuove centralità e lasciare un segno sui territori è infatti la missione di TRAC: una scuola che nasce dalla collaborazione fra YAC - accademia di architettura che prepara giovani progettisti facendoli lavorare con i più grandi studi di architettura al mondo - e STUDIO STUDIO STUDIO, il progetto interdisciplinare fondato da Edoardo Tresoldi per creare e supportare progetti artistici contemporanei.

Le visite

Cerimonia, in via Stalingrado 31 (area ex Mercatone Uno), rimarrà installata per tutto il 2021, fino all'inizio del cantiere. È visitabile tutti i sabati a partire dal 31 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (Ingresso libero. L’accesso sarà contingentato nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e consentito solo se muniti di mascherina). L’opera è anche visibile dall’esterno attraverso la parete in plexiplass tutti i giorni a partire dal 31 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 24.00