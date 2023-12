Insulti e minacce all'ex compagna, un altro episodio nel Bolognese

Era stato denunciato più volte dall'ex compagna a causa delle molestie con cui da anni la vessava: botte, violenze psicologiche e minacce. Finché lo scorso sabato i Carabinieri non sono intervenuti nuovamente, stavolta eseguendo l'ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi che abitualmente frequenta. È successo a Castel San Pietro Terme. A essere sottoposto al braccialetto elettronico è stato un operaio 55enne residente, pregiudicato e accusato di atti persecutori.

Già nel 2021 l'uomo era stato denunciato dalla 38enne per violenze fisiche e psicologiche, per le quali era già stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla casa in cui viveva con la famiglia, con successiva condanna e pena sospesa. I due si erano però incontrati di nuovo per dei chiarimenti, e a marzo dello scorso anno l'uomo era tornato a vivere con la donna e le sue figlie.

Un finto pentimento, dato che già dopo qualche settimana veva ricominciato a insultare e minacciare la compagna, accusandola di avere un'altra relazione e intimandole di andare via dall'abitazione. Impaurita, a ottobre la donna lo ha denunciato di nuovo, allontanandosi dalla loro casa insieme alla figlie. Da lì sono scattati gli accertamenti che hanno portato all'esecuzione della misura cautelare.

Questo è solo l'ultimo episodio di violenza di genere in cui i Carabinieri delle varie stazioni nel Bolognese intervengono: a Granarolo un 26enne era stato arrestato due volte in 48 ore per aver violato il divieto di avvicinamento, mentre lo scorso mercoledì un uomo, denunciato per le violenze contro la compagna, ha provato ad avvicinarsi alla donna ma è stato arrestato dentro un centro commerciale di Imola.