Insulti razzisti alla velocista Dosso, Bonaccini: "Il tuo Paese e la tua regione sono orgogliosi di te"

"Piena solidarietà a Zaynab Dosso, velocista azzurra insultata con parole razziste a Roma. Ti siamo vicini. Al fianco di Zaynab: il tuo Paese e la tua regione sono orgogliosi di te!". Lo scrive il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sui social dopo che la campionessa ha denunciato insulti razzisti nella totale indifferenza di chi ha assistito.

La vicenda di Dosso segue a stretto giro quella della campionessa della nazionale di pallavolo Paola Egonu, che ha riferito di altri attacchi e di persone che gli hanno chiesto "perchè sei italiana".

Zaynab Dosso, vincitrice di un bronzo nella staffetta 4×100 agli ultimi Europei di Monaco, ha 23 anni ed è nata in Costa d’Avorio, vive in Italia da oltre 10 anni, in provincia di Reggio Emilia, ed è cittadina dal 2016.

Il repertorio è sempre lo stesso "p.... straniera, torna al to paese" e via andare, ma "tutti quelli intorno a noi erano in silenzio e alcuni addirittura ridevano”, ha riferito Zaynab. Intervista dalla Stampa ha detto: "Sarebbe bello però che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo. Se i beceri oggi si sentono più forti, si credono liberi di alzare la voce e restare impuniti. Serve che chi starà al governa dica forte e chiaro non è così”.

Lo stesso Bonaccini aveva premiato dirigenti e calciatori della A.C Saragozza, squadra bolognese di terza categoria. Dopo gli insulti a sfondo razzista s due giocatori della squadra padrona di casa durante la partita Saragozza-Real Basca, la squadra decise di abbandonare il campo in segno di solidarietà, nonostante il rischio di ritrovarsi con una sconfitta a tavolino per 0 a 3.