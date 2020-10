Unibo: un integratore alimentare per aiutare il sistema immunitario nella lotta contro coronavirus

Grazie al progetto europeo SPIN (SPermidin and eugenol INtegrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population), promosso da EIT Food, è in corso lo sviluppo di un integratore alimentare che possa aiutare l'azione del sistema immunitario nella lotta all'infezione da SARS-CoV-2 per la popolazione ad alto rischio. L'integratore sarà ricco di Spermidina, una poliammina ricavata dal germe di grano che ha un ruolo cruciale nel favorire l'autofagia, e di Eugenolo, un olio essenziale antivirale ad ampio spettro che agisce diminuendo la capacità di replicazione dei virus.

Parte della EIT´s Crisis Response Initiative, questa attività contribuisce in modo diretto alla risposta dell'Unione Europea alla pandemia di COVID-19. Coordinato dall'Università di Bologna, il progetto SPIN coinvolge inoltre: IMDEA Food, Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences, Molino Naldoni, Targeting Gut Disease e Xeda.

Pensato come aiuto contro il coronavirus, in attesa del vaccino

Questo nuovo supplemento nutrizionale è pensato come aiuto contro il coronavirus fino a quando un vaccino non sarà disponibile per tutti, e anche in seguito, per mitigare la gravità dei sintomi e dei contagi attraverso un approccio antivirale naturale. Non è pensato per sostituire o potenziare i vaccini attualmente in fase di sviluppo.

Studiosi a caccia din Eugenolo e Spermidina

Il consorzio di studiosi è già al lavoro per individuare le fonti di materie prime ad alto contenuto di Spermidina (germe di grano) e di Eugenolo (olio essenziale di chiodi di garofano). Le migliori fonti di principi attivi verranno elaborate per ottenere l'integratore, che sarà poi testato in diversi modelli cellulari in vitro per ottenere ulteriori prove scientifiche delle sue capacità protettive.

È stato dimostrato - spiegano dall'università - "che l'Eugenolo ha capacità antivirali ad ampio spettro: è in grado di inattivare diversi virus, incluso il coronavirus, e di bloccare la replicazione dei virus all'interno delle cellule. L'assunzione di Spermidina, invece, è stata associata in modo significativo a un ridotto rischio rispetto a tutte le principali cause di mortalità". Agisce attraverso diversi meccanismi, tra i quali ha un ruolo cruciale l'azione dell'autofagia, che è strettamente controllata dal metabolismo cellulare.

Perchè un integratore vs il coronavirus?

"È stato recentemente dimostrato - spiega una nota Unibo - che l'infezione da SARS-CoV-2 limita l'autofagia interferendo con diverse vie metaboliche e che, in vitro, la presenza esogena di Spermidina riduce la propagazione del coronavirus. In teoria, questa azione potrebbe quindi ostacolare o inibire la progressione della malattia verso forme polmonari più gravi, limitando così il rischio di mortalità per coloro che contraggono il coronavirus SARS-CoV-2 e sviluppano la COVID-19."

"Questo integratore - si legge ancora sulla nota dell'Università - rappresenta una strategia innovativa nella lotta contro il virus, attraverso l'utilizzo di ingredienti antivirali naturali. Per questo motivo, in Polonia, in Spagna e in Italia verranno organizzati anche programmi di formazione per dietisti e nutrizionisti con l'obiettivo di evidenziare l'importanza degli integratori alimentari a scopo preventivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In attesa di un vaccino efficace - concludono dall'Unibo- è importante potenziare il sistema immunitario della popolazione, riducendo così il numero di infezioni e diminuendo in questo modo la gravità dei sintomi. Inoltre, questo nuovo integratore potrebbe dimostrare di avere un'attività protettiva anche contro altri virus, come quello dell'influenza, che possono rappresentare una minaccia per la popolazione dell'Unione europea".