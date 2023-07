Intelligenza artificiale su paziente amputato: anche il Rizzoli nell'impresa

Si tratta del primo caso documentato di un paziente, amputato di arto superiore, con protesi osteointegrata, a cui sono stati impiantati sensori neuromuscolari: tramite algoritmi di intelligenza artificiale, permettono di trasformare le intenzioni del paziente in movimenti delle dita e della mano protesica

Una vera e propria impresa realizzata da un team multidisciplinare di chirurghi e ingegneri a guida svedese a cui ha partecipato anche il Dr. Paolo Sassu, recentemente entrato nell’equipe della Clinica IV – Ortoplastica del Rizzoli.

L'intervento si è svolto a Göteborg all'ospedale universitario Sahlgrenska e la ricerca è stata guidata dal professor Max Ortiz Catalan, fondatore del Center for Bionics and Pain Research (CBPR) in Svezia, responsabile della ricerca sulle protesi neurali presso il Bionics Institute in Australia e professore di bionica presso la Chalmers University of Technology in Svezia.?

L'intervento

Pubblicato su Science Translational Medicine, è consistito nella "dissezione dei nervi periferici e nella ridistribuzione a nuovi bersagli muscolari, utilizzati come amplificatori biologici, la protesi bionica può ora accedere a un numero molto maggiore di informazioni, e ciò permette al paziente di controllare direttamente i movimenti" fa sapere il Rizzoli.

La procedura di ricostruzione neuromuscolare è stata condotta a Göteborg dal Dr. Paolo Sassu, anche autore del primo trapianto di mano eseguito in Scandinavia.

"L'incredibile viaggio che abbiamo intrapreso insieme con gli ingegneri bionici del CBPR ci ha permesso di combinare nuove tecniche microchirurgiche con sofisticati elettrodi che permettono un accurato controllo di ogni singolo dito nonché il feedback sensoriale. I pazienti che hanno subito l'amputazione di un braccio possono ora ambire ad un futuro più luminoso", afferma il Dr. Sassu.