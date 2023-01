Capodanno, tagli e malori per alcol: 30 interventi in piazza Maggiore | VIDEO

Una notte di Capodanno tutto sommato tranquilla quella appena trascorsa nel Bolognese. La centrale operativa del 118 fa il punto degli interventi e il coordinatore, Andrea Franceschini, spiega com'è andata la notte in città e in provincia.

In totale tre i feriti per esplosioni da petardo: uno a Bentivoglio, dove l'uomo è stato prima curato all'ospedale e poi trasportato al Maggiore, e due nel Modenese. La maggior parte degli interventi, una trentina, riguarda intossicazioni da alcolici e piccoli traumi da taglio. In piazza Maggiore 24 persone sono state soccorse sul posto medico avanzato allestito dall'Ausl per l'occasione, due di loro sono state trasportate in ospedale.

"Gli interventi ci sono stati ma niente di eclatante o di grave, la risposta della macchina dei soccorsi è stata eccellente anche grazie alla sinergia con le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine", conclude Franceschini.

In provincia di Bologna nella notte in totale sono stati circa 60 gli interventi dei vigili del Fuoco. (Immagini Us Ausl)