12 ore per tornare a camminare: il super-intervento vertebrale al Maggiore | VIDEO

In pronto soccorso alla fine di gennaio per la progressiva paralisi degli arti inferiori accompagnata dalla comparsa di una voluminosa tumefazione dolente alla base del collo e tra le scapole. Mohamed Rizqui, 45 anni, era già stato operato dieci anni fa sempre dalla Chirurgia Vertebrale del Maggiore per una cisti da Echinococco alla colonna vertebrale.

Un intervento durato 12 ore e che ha coinvolto diverse equipe dell'ospedale, le chirurgie toraciche e vertebrali e gli infettivologi che hanno somministrato al paziente una terapia della durata di giorni per il rischio di shock anafilattico e morte causato dall’apertura accidentale delle cisti durante l’intervento.

L'intervento si è svolto quindi in due fasi: un primo, posteriore, per rimuovere le cisti e sostituire le barre rotte. A distanza di una settimana, è stato possibile sostituire le vertebre divorate dal parassita con una protesi di titanio passando attraverso lo sterno in quanto le prime quattro vertebre toraciche si trovano appena sopra al cuore, dove escono i vasi che portano e ricevono sangue da cervello e polmoni.

Mohamed ha ripreso a camminare alla fine della scorsa settimana.

"Quadro distruttivo, cancellate 4 vertebre"

Le indagini hanno mostrato subito la rottura delle barre in titanio impiantate con la nuova crescita delle lesioni cistiche che avevano "cancellato" le prime 4 vertebre toraciche e che comprimevano il midollo spinale causando la paralisi progressiva.

"E' arrivato con le barre in titanio rotte, la colonna piegata in avanti e una compressione sul midollo spinale che era data dalla formazione di cisti di questo parassita che si chiama echinococco - spiega Federico De Iure, chirurgo vertebrale - la prima parte dell'intervento è consistita nel rimuovere queste grosse cisti che comprimevano il midollo e stabilizzare la colonna con delle nuove barre e viti in titanio". Quattro vertebre "cancellate dal parassita, è necessario aprire lo sterno e spostare i vasi che dal cuore vanno verso il cervello".

"Un parassita che per anni era riuscito a lavorare determinando la distruzione di molta parte delle parti ossee - ha detto l'infettivologo Luca Guerra - durante l'intervento Possono aprirsi queste cisti aprendosi possano dare un quadro di reazione allergica col rischio di morte del paziente per evitare o per ridurre questo rischio si inizia una terapia anti-parassitaria. La particolarità era la localizzazione e l'importanza del quadro diciamo distruttivo e e diffusivo di questa malattia perché nell'osso queste cisti non sono così frequenti".

"Abbiamo dovuto dare supporto ai colleghi della chirurgia vertebrale per accedere anteriormente alla colonna vertebrale perché ci sono tutte le strutture che vanno e vengono dal cuore, la trachea e l'esofago. Lo sterno è stato divaricato nella sua porzione superiore - racconta Sergio Forti Parri, chirurgo toracico - abbiamo isolato tutte le strutture che stanno fra lo sterno e la colonna vertebrale. L'accesso alla colonna vertebrale anteriore non viene richiesto quasi mai".